"Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее, — написал Ревва. — Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех".
В своем обращении бывший игрок КВН представился "Артуром МакРеввором", тем самым иронично обыграв имя своего "соперника". Артист также сопроводил публикацию снимком, на котором он предстал в образе бывшего чемпиона UFC.
"Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?" — заявил Ревва.
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Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды - Конора МакГрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш? @parimatch.ru #чозажелтый #заряженпобеждать
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