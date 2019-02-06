Вскрылись шокирующие подробности смерти "беременной" от Киркорова

"Конечно, первая мысль — шок. Мы связались с сыном Светланы. Денис подтвердил нам информацию... В последний раз мы общались с ней 9 января", — сказала родственница.

В студии ток-шоу — кроме родственников Сафиевой - появился сотрудник Центра здоровья Василий Шуров, в котором 53-летняя женщина лечилась незадолго до ухода из жизни. По словам врача, Светлана была одержима идеей о беременности и не желала проходить лечение.

Он рассказал о том, что по итогам обследования у поклонницы Киркорова были диагностированы ментальные отклонения. "Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с сопутствующими заболеваниями", - заявил Шуров.

Специалист также отметил, что Сафиева обратилась в клинику за сутки до кончины, будучи в тяжелом состоянии. Психотерапевт сообщил, что у женщины поднялось давление и уровень сахара в крови, после чего ей вызвали скорую и перевели в реанимацию.

Как подчеркнул медик, из-за развившихся проблем со здоровьем Сафиева "разбазарила" все многомиллионное состояние погибшего супруга. Это, по мнению врача, сильно сказалось на ее общении с 21-летним сыном Денисом, приехавшим увидеться с матерью лишь единожды.

"Такое ощущение, что он от этого очень устал... Она болеет более десяти лет. Мальчику 21 год. Он в этом варится с 11 лет", - поделился впечатлениями Шуров.

Сам Денис не захотел принимать участие в съемках программы. Стало известно, что сын вывез мать из морга через шесть суток после ее смерти. Когда наследник узнал о кончине, то в первую очередь забрал ее документы, которые хранились в палате. Сообщается, что среди документов находился договор о купле-продаже квартиры ценою в 650 миллионов рублей. Кроме того, там были и выписки из кредитных организаций о сбережениях Сафиевой на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.

Новость о смерти 53-летней женщины появилась в средствах массовой информации в конце прошлой недели.

"Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать", — заявила тогда племянница умершей.

Что конкретно явилось причиной кончины Сафиевой не разглашается. Согласно некоторым данным, она могла умереть от инсульта, спровоцированного серьезными психологическими проблемами.

Напомним, Сафиева прославилась на всю Россию в ноябре 2018 года, приняв участие в одном из выпусков ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Во время эфира она заявила, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова и в судебном порядке пыталась взыскать с артиста 200 тысяч долларов на роды. Когда съемочная группа посетила элитную квартиру Светланы на Тверском бульваре в Москве площадью в 260 квадратных метров, женщина показала свой большой живот, а также запасы детской одежды и колясок, рассчитанные на пару лет вперед. Вместе с тем она поведала о том, что хранит фото своего кумира, которые заботливо поместила в рамки.

"В принципе — он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было", — сказала Сафиева.

В том же выпуске Малахов повез героиню в клинику на ультразвуковое исследование. Результаты УЗИ вызвали шок: исследование показало, что женщина на самом деле не беременна, а ее живот стал круглым из-за избыточного веса. Позднее выяснилось, что у Светланы имелось психологическое заболевание, развившееся на фоне смерти ее мужа.

Одним из первых прокомментировал печальную новость сам телеведущий. Он подчеркнул, что не знал о внезапной кончине героини его ток-шоу и пребывает в шоке от полученной информации.

"Она же лежала в больнице, а не так давно, в декабре, приходила на концерт Филиппа в «Олимпийский», мы ей купили туда билет. Ее сын тогда попросил помочь определить маму в больницу — ей нездоровилось. Мы знали только то, что она лечится", — приводит слова Малахова Super.

Шоумен также рассказал, что в последнее время Светлана подвергалась нападкам со стороны родственников, которые якобы всеми силами пытались отобрать у нее элитную квартиру в центре российской столицы.