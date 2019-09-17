"Спасибо вам огромное за вашу поддержку!" — написал под своим последним видеоклипом 13 сентября рэпер Noize MC (Иван Алексеев). Речь идет о клипе на песню "Все как у людей", вошедшую в трибьют Егору Летову, выпущенный 9 сентября 2019 года. Впрочем, "Все как у людей" в исполнении Алексеева сложно назвать кавером: по сути, это собственная авторская композиция Ивана со вставками из оригинальной песни Летова. Поклонники высоко оценили творчество артиста: за семь дней видео набрало почти пять миллионов просмотров и около сотни тысяч положительных комментариев. Которые, кстати, по словам поклонников артиста, скручивают.
Большинство пользователей видеохостинга убеждены: только объединившись против модераторов площадки, можно вывести клип в тренды.
Для сравнения, в белорусском YouTube клип российского рэпера вышел на первое место, в украинском — на восьмое. В российском сегменте нет даже намека на то, что клип вырвется в раздел "Тренды".
На момент публикации материала получить комментарий от представителей российского YouTube не удалось.
По понятным причинам некоторые строчки песни могли не понравиться модераторам YouTube: "Винтят демонстрантов мальчики-коллеги", "В недозаблокированной "телеге", "Двое ментов на одного — все как у людей", "Протест невзатяг, бунт в соцсетях, пляски под чужую дудку на чужих костях". Если присмотреться, то в этом треке можно увидеть реалии современной России, где митинги разгоняют, соцсети блокируют, девушек бьют представители власти и т. д.
Впрочем, PR-директор артиста Елена Савельева опровергла эту информацию.
"Мы запрашивали у модераторов YouTube-канала информацию о просмотрах и комментариях. Они говорят, что вся статистика идет вверх", — заверила она.
Лайки и дизлайки демонстрируют отношение зрителя к видео. Чем больше лайков и просмотров, тем выше ролик показывается при поиске. Видео, которые нравятся зрителям больше других, чаще попадают на главную страницу сервиса и в "Тренды". Чем больше дизлайков, тем больше вероятность, что видео будут проверять модераторы YouTube. Некоторые эксперты поясняют, что "лайки могут учитываться, но не сразу отображаться из-за проверки. Если через пару суток лайк не отобразился, то, значит, он был списан системой как недействительный".
Все как у людей. Российский YouTube скручивает лайки и комментарии под новым клипом Noize MC (1)
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