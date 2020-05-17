Примечательно, что за два месяца до этого Дэвид играл в футбол с сыновьями, хвастаясь пышной прической, а 13 мая выложил в инстаграме кадры, на которых у него короткие, но довольно густые волосы.

Поклонники пришли в недоумение и принялись обсуждать снимки папарацци и строить предположения, что же случилось. Многие также вспомнили, что в последнее время (до карантина) Бекхэм часто появлялся на публике в головных уборах. «Где волосы?», «Неудачная операция по пересадке волос? Бедный Дэвид», «Я не понимаю, почему его прическа так изменчива», «А, так вот зачем ему кепки», — писали они в комментариях к кадрам в соцсетях.

Отметим, что слухи о том, что Бекхэм сделал пересадку волос появились в СМИ в 2018 году. Тогда футболист опровергал эту информацию, после чего публика решила, что он всего лишь побрился. Но похоже, природа "побрила" его...