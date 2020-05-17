Примечательно, что за два месяца до этого Дэвид играл в футбол с сыновьями, хвастаясь пышной прической, а 13 мая выложил в инстаграме кадры, на которых у него короткие, но довольно густые волосы.
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. تصاویر جدید از دیوید بکهام و دخترش هارپر درحال خرید در لندن... . طبق گزارش های رسیده از لندن، در هفته های اخیر دیوید بکهام ۴۵ ساله کاشت مو انجام داده است👀 عکسهای جدیدی از دیوید در حال خرید منتشر شده که موهای کوتاه و غیر معمول او مورد توجه قرار گرفته ، بعد از انتشار این عکسها شایعات اینکه دیوید عمل پیوند مو انجام داده پخش شده. کمتر از دو سال پیش هم شایعاتی در مورد اینکه دیوید کاشت مو انجام داده بود منتشر اما که اون این شایعاتو رد کرد... . دیوید: اینکار هیچ مشکلی نداره اما من شخصا اینکار را نخواهم کرد و اگه روزی نشونه هایی از طاسی رو داشته باشم موهامو کامل میزنم... . #davidbeckham #harperseven #victoriabeckham . @setarehanews
Поклонники пришли в недоумение и принялись обсуждать снимки папарацци и строить предположения, что же случилось. Многие также вспомнили, что в последнее время (до карантина) Бекхэм часто появлялся на публике в головных уборах. «Где волосы?», «Неудачная операция по пересадке волос? Бедный Дэвид», «Я не понимаю, почему его прическа так изменчива», «А, так вот зачем ему кепки», — писали они в комментариях к кадрам в соцсетях.
Отметим, что слухи о том, что Бекхэм сделал пересадку волос появились в СМИ в 2018 году. Тогда футболист опровергал эту информацию, после чего публика решила, что он всего лишь побрился. Но похоже, природа "побрила" его...
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