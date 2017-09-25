Врачи рассказали о состоянии здоровья Караченцова

Состояние здоровья актера Николая Караченцова, который был госпитализирован неделю назад, оценивается как средней степени тяжести, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НИИ им. Склифосовского.
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"Он в состоянии средней степени тяжести, температура утром 36,6°С", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Николай Караченцов был переведен из реанимации в обычную палату в связи с улучшением состояния здоровья.

Gazeta.ru
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