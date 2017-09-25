Врачи рассказали о состоянии здоровья Караченцова

"Он в состоянии средней степени тяжести, температура утром 36,6°С", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Николай Караченцов был переведен из реанимации в обычную палату в связи с улучшением состояния здоровья.
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