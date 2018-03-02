Врачи рассказали новые подробности о состоянии Гаркалина

"Он находится в общей реанимации. Состояние по-прежнему тяжелое, температура 37,3", — сообщили в учреждении.

Ранее сообщалось, что жизнь Гаркалина находится вне опасности.

Актер сыграл более сотни ролей в театре и кино. Широкую известность он получил в 1995 году, снявшись в комедии Владимира Меньшова "Ширли-Мырли".