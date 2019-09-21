Врачи провели Заворотнюк вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал в эфире телеканала НТВ ее друг журналист Сергей Майоров.
По его словам, медики ознакомились с результатами гистологии и отметили, что надежда на то, что «все может еще обойтись», есть.
Майоров подчеркнул, что Заворотнюк все еще остается в тяжелом состоянии. Ее муж Петр Чернышев, а также пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.
В этот момент у больницы дежурит куча «каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов». При этом болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом, добавил Майоров.
Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит подготовку к операции по удалению опухоли мозга. Знакомый с ситуацией онколог отметил, что медики, вероятно, нашли правильный способ лечения. Теперь врачи могут удалить опухоль, так как операция возможна даже на таком этапе.
Деми Мур пожалела о групповом сексе с бывшим мужем
Американская актриса Деми Мур написала мемуары под...
Дети Галкина и Пугачевой поздравили женщину, которая дала им жизнь (3)
Дети Пугачевой и Галкина в среду праздновали свое...
Лариса Долина отомстила своему неверному мужу-пирату (2)
10 сентября Лариса Долина отметила день рождения. И это...
TOP новостей
Погода: сильный ветер отгонит тепло, дожди ненадолго прекратятся
Сегодня погода в Литве будет определяться южным краем...
Исчезнувшая цивилизация: 75 лет назад война навсегда изменила ход истории Куршской косы (136)
Куршская коса – уникальный уголок планеты Земля,...
На вершине рейтинга партий - жестокая борьба: лидеры меняются местами (17)
На вершине рейтинга находятся две авторитетные партии -...
В Украину отправилась группа литовских военных инструкторов (161)
В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати...
Жемялис: ASG еще думает о Гонконгской бирже (3)
Крупнейшая в Литве группа предприятий авиационного...