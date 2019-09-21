Врачи провели Заворотнюк вторую операцию

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. По словам медиков, надежда на то, что «все может еще обойтись», есть. При этом актриса все еще остается в тяжелом состоянии. У больницы в этот момент дежурит куча «фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов».
Anastasija Zavorotniuk
© DELFI montažas

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал в эфире телеканала НТВ ее друг журналист Сергей Майоров.

По его словам, медики ознакомились с результатами гистологии и отметили, что надежда на то, что «все может еще обойтись», есть.

Майоров подчеркнул, что Заворотнюк все еще остается в тяжелом состоянии. Ее муж Петр Чернышев, а также пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

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В этот момент у больницы дежурит куча «каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов». При этом болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом, добавил Майоров.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит подготовку к операции по удалению опухоли мозга. Знакомый с ситуацией онколог отметил, что медики, вероятно, нашли правильный способ лечения. Теперь врачи могут удалить опухоль, так как операция возможна даже на таком этапе.

MK.ru
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