Врачи провели Заворотнюк вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал в эфире телеканала НТВ ее друг журналист Сергей Майоров.

По его словам, медики ознакомились с результатами гистологии и отметили, что надежда на то, что «все может еще обойтись», есть.

Майоров подчеркнул, что Заворотнюк все еще остается в тяжелом состоянии. Ее муж Петр Чернышев, а также пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

В этот момент у больницы дежурит куча «каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов». При этом болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом, добавил Майоров.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит подготовку к операции по удалению опухоли мозга. Знакомый с ситуацией онколог отметил, что медики, вероятно, нашли правильный способ лечения. Теперь врачи могут удалить опухоль, так как операция возможна даже на таком этапе.