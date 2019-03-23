Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию

Певица вспомнила, что после прививки от туберкулеза у ее дочери начались осложнения. Врачи ставили девочке неправильный диагноз, поэтому долгое время никто не мог понять, что с малышкой. Доктора утверждали, что у крохи дерматит.

Виктория Дайнеко обратилась к более опытным докторам. Выяснилось, что на месте укола образовалась ранка, в которой развивалась БЦЖ-инфекция. "У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться", – рассказала певица.

Дочери Виктории Дайнеко назначили корректное лечение. Кроха быстро пошла на поправку.

Артистка не призывает родителей отказываться от вакцинации, однако советует отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Звезда рекомендует очень внимательно выбирать врача. Процедуру ее малышке делал "криворукий человек", и это чуть не привело к серьезным последствиям.

Напомним, Виктория Дайнеко родила дочь в октябре 2015 года. Звезда прячет наследницу от публики – лица крохи она не показывает. В соцсетях Виктория не публикует снимки девочки. Имя малышки также держится в секрете. Об этом сообщает 7 Дней.ru.