Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова

Народный артист РСФСР рассказал, что врачи провели ему операцию по замене сустава. Во время процедуры медики занесли кинорежиссеру инфекцию, из-за чего он провел на операционном столе около 39 часов. Сейчас Никите Михалкову предстоит серьезное восстановление.

Несмотря на уговоры врачей кинорежиссер прибыл на фестиваль. Он признался, что не хотел подводить организаторов мероприятия. На вопрос журналистов, как именно он получил травму, артист не ответил, сообщает "ВокругТВ".

Никита Михалков добавил, что из-за операции ему пришлось перенести съемки новой ленты "Шоколадный револьвер" на конец 2019 года. По словам артиста, главным героем картины станет режиссер, чья дочь погибла во время теракта в Каннах, передает "Интерфакс".

Ранее Никита Михалков обрушился с критикой на современные телепередачи. Кинорежиссер заявил, что чрезмерное увлечение скандальными программами отрицательно влияет на внутренний мир зрителей. Они перестают искренне сочувствовать чужому горю.