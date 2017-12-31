В театре, где трудится Олег Табаков, уверены, что воспалительный процесс, спровоцированный зубными имплантами, должны были распознать врачи.
Не секрет, что театральный деятель наблюдался в одной известной клинике, где лечатся многие артисты. Однако после элитных медиков Табакова спасали в Первой градской больнице. Туда Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии.
Сейчас тяжелейший кризис преодолен. В Первой градской сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. К счастью, у Олега Павловича оказался очень крепкий организм.
Как писали Dni.Ru, точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Сообщалось, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения".
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова (2)
В ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили...
Пенсионеров Леонтьева и Пугачеву стыдят за вакханалию в молодежном огоньке (9)
Без ветеранов сцены обойтись снова не удалось. Дома им...
Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли (7)
Очередной выпуск передачи "Прямой эфир" на канале...
Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука (3)
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов пошел на уступки...
Хвастовство Рудковской разозлило ее подписчиков (1)
Продюсер Яна Рудковска я вызвала гнев своих читателей...
TOP новостей
Госдолг: сколько в прошлом году был должен каждый житель Литвы (129)
Во время обсуждения госбюджета часто упоминали понятие...
В праздники меняется график работы магазинов и торговых центров (3)
В ожидании Нового года лучше всего все подготовить...
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (16)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (131)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (73)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...