Врачи: артист Кокшенов - в тяжелом состоянии

Дочь актера Алевтина рассказала агентству, что ее отец в сознании и дышит самостоятельно. По ее словам, артист перенес инсульт.
Накануне стало известно, что Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 81-летнего актера доставили в медучреждение с подозрением на инсульт.
Кокшенов снялся в таких картинах, как "Женя, Женечка и "катюша"", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и "Звезда пленительного счастья".
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