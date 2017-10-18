Врачи: артист Кокшенов - в тяжелом состоянии

Дочь актера Алевтина рассказала агентству, что ее отец в сознании и дышит самостоятельно. По ее словам, артист перенес инсульт.

Накануне стало известно, что Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 81-летнего актера доставили в медучреждение с подозрением на инсульт.

Кокшенов снялся в таких картинах, как "Женя, Женечка и "катюша"", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и "Звезда пленительного счастья".