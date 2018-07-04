На днях шоумен опубликовал очередной снимок в Instagram, сопроводив его признанием в любви. При этом он подчеркнул, что снимок сделан без каких либо фильтров, но именно такой он любит "свою Аллусю".
Девушка с реки 😘 Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо 🙋🏻♂️ #воттакалюбовь
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