Вот почему королева Британии всегда носит с собой сумочку

У всех нас есть свои ежедневные привычки. Но оказывается, не только у простых смертных есть маленькие странности!
Karalienė Elžbieta II
© Vida Press

Ее Величество Королева Елизавета II тоже не лишена своих привычек! Вы никогда не думали, почему королева, куда бы ни отправилась, всегда носит с собой сумочку?

SHOWTIME!
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