Очередным доказательством того факта, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались для многих сетевых сплетников стали последние сообщения на страницах ведущей и актера.
Они сочли, что это – весьма изящный способ показать общественности, что пути супругов окончательно разошлись.
Дело в том, что Ксения Собчак опубликовала фотографию из самолета с подписью "Полетели !!!". Из подписи, да и из журнала, который она держит в руках перед камерой, следует, что ведущая решила воспользоваться услугами Аэрофлота.
Одновременно с этим на странице Максима Виторгана появилась фотография с точно такой же подписью. Однако он, если верить снимку, полетел самолетом S7 Airlines.
Однако быстро выяснилось, что все это – лишь провокация, которую устроил Максим Виторган. В сторис он разместил короткое видео, в котором резюмировал слухи, которые могли возникнуть после их с Ксенией снимков. "Ну, вот и все. Разлетелись....", – с тяжким вздохом произнес актер.
Однако затем он перевел камеру со своего лица на Ксению Собчак, которая, оказывается, сидела рядом и сопроводил свою шутку заливистым смехом. Судя по всему, сейчас у Максима и Ксении в семье царит совет да любовь.
Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак
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