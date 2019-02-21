Вот и весь бизнес. Где и как сейчас живет звезда "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Как пишет StarHit, певец уже давно вместе с семьей перебрался в Германию и периодически ездит с гастролями. По данным издания, он может себе позволить выбирать, в каких мероприятиях хочет участвовать, а от каких отказаться - получается около 40 концертов в год. Финансовое положение позволяет ему даже снимать дорогие клипы. Например, работа над видео к песне "А лето цвета" несколько лет назад обошлась Шатунову в 400 тысяч долларов.
Как вспоминает продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, в свое время концерты коллектива приносили миллионы: "Высыпал все эти деньги — такой слой оказался этих денег… потому что рубли, пятерки, трешки, ну миллион рублей, можете представить?".
Однажды Шатунов захотел забрать заработанные деньги, которые ему перечисляли на сберегательный счет. "Он потребовал, чтоб ему заплатили все деньги. Ему заплатили. Дали сумку или две. Сказали: "Вот твои деньги, но только сам будешь их возить!" Приехали в следующий город, еще дали две сумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал: "Забирайте, мне ничего не надо", — приводит StarHit слова продюсера Алексея Мускатина.
По словам Разина, он не требует у Шатунова денег за исполнение песен "Ласкового мая", несмотря на авторские права, которые принадлежат продюсеру.
Музыкальный критик Алексей Остудин рассказал изданию, что гонорар за концерт Шатунова составляет 30 тысяч евро. "Это очень серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов. Есть некоторые артисты, которые сейчас, что называется, "за скобками", народная к ним любовь не зависит от новых песен или участия в каких-то проектах телевизионных. Юра Шатунов — один из них", — говорит он.
Юрию даже не надо заниматься никаким бизнесом, а его жене — работать, подытоживает StarHit. "Потому что у супруги есть свои обязанности: это не бизнес, а ее материнские обязанности. Она ведет семью. А я занимаюсь творчеством. Вот в принципе и весь бизнес", — говорит сам артист.
Юрий Шатунов довольно активно пользуется соцсетями, но личную жизнь особо не афиширует - в его профиле в основном можно увидеть анонсы концертов, новых песен и клипов. Снимков детей и супруги там нет, только несколько фотографий кота по кличке Крош.
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Вот и весь бизнес. Где и как сейчас живет звезда "Ласкового мая" Юрий Шатунов
Ставший суперпопулярным в 1980-е коллектив "Ласковый май"...
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