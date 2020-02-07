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Анастасия Волочкова пришла на “Вечернее шоу” Аллы Довлатовой. Ведущая заявила о готовности поработать тамадой на свадьбе звезды, причем совершенно бесплатно. Тут-то ее и ждало обидное известие, — пишут dni.ru.
Вот и верь после этого людям... Анастасия Волочкова отменила свадьбу
© Itar-Tass / Scanpix

Балерина дала понять, что свадьбы в обяъвленный ранее день (20 октября) не будет, потому что она даже не давала согласия на брак. “Меня все устраивает. Меня устраивают такие отношения, которые есть сейчас”, — объяснила Анастасия Волочкова.

При этом она призналась, что все же хотела бы организовать свадьбу. Балерина уточнила, что ей не важно наличие штампа в паспорте, скорее, ей нужен сам праздник. “Потому что вот это ощущение праздника и есть скрепление отношений”, — высказала свое мнение артистка.

Интересно, что как бы ни выспрашивала Алла Довлатова, Анастасия Волочкова так и не назвала имени своего избранника. Балерина отказалась называть даже первую букву его имени. Балерина считает, что “счастье любит тишину”, и стойко придерживается своей точки зрения.

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