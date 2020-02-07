Вот и верь после этого людям... Анастасия Волочкова отменила свадьбу

Балерина дала понять, что свадьбы в обяъвленный ранее день (20 октября) не будет, потому что она даже не давала согласия на брак. “Меня все устраивает. Меня устраивают такие отношения, которые есть сейчас”, — объяснила Анастасия Волочкова.

При этом она призналась, что все же хотела бы организовать свадьбу. Балерина уточнила, что ей не важно наличие штампа в паспорте, скорее, ей нужен сам праздник. “Потому что вот это ощущение праздника и есть скрепление отношений”, — высказала свое мнение артистка.

Интересно, что как бы ни выспрашивала Алла Довлатова, Анастасия Волочкова так и не назвала имени своего избранника. Балерина отказалась называть даже первую букву его имени. Балерина считает, что “счастье любит тишину”, и стойко придерживается своей точки зрения.