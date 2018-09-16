Волосатые ноги на подиуме, новая девушка Шнура, кто сыграет Жанну Фриске и другие события недели

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Лера Кудрявцева восхитила на "Новой волне"
Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
© RIA/Scanpix

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Лера Кудрявцева восхитила на "Новой волне"
SHOWTIME!
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