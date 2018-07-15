Волочкову заподозрили в тайном пристрастии

Анастасия Волочкова регулярно будоражит умы и сердца своих многочисленных поклонников. Преданные фанаты пристально следят за тем, как 42-летняя красотка наслаждается роскошным отдыхом, а также делится с пользователями Сети некоторыми рабочими моментами из своей жизни.
Однако некоторые комментаторы находят у балерины настолько неожиданные таланты, что, быть может, она и сама не подозревала об их наличии. В частности, один из подписчиков, вдохновленный снимком отдыхающей на качелях Волочковой, предположил, что она увлекается "царицей наук".
"Анастасия, доброго дня! Иногда читаю ваши посты! Удивлены, Вы вроде бы не математик?! Но очень часто оперирует цифрами!", – написала пользовательница Instagram. К сожалению, развивать эту мысль она подробнее не стала. "Рада за Вас! Что Вы счастливы. Но счастье – оно такое тихое и нежное! На мой взгляд? Как Вы думаете?", – добавила комментатор.
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