Анастасия Волочкова рассказала о предательстве близкого человека – домработницы Раи, которая работала у нее более десяти лет. По словам балерины, прислуга настолько обнаглела, что даже отказалась кормить дочь артистки Ариадну.
© Instagram nuotr.

Анастасия Волочкова поведала, что платила Рае 70 тысяч рублей в месяц плюс каждую неделю клала на ее карту 35 тысяч на еду и прочие домашние нужды. И это притом, что балерина питается только овощными супчиками, салатными листьями и отварной курицей без соли, а ее дочь Ариадна – макаронами с котлетами и чиабаттой.

"Когда моя мама мне сказала, что Рая сумками вывозит продукты из дома, я сначала не поверила, потому что с мамой у нас достаточно сложные отношения. Потом мне об этом стала говорить Ариша. Я решила проверить по записям видеокамер. Оказалось, за продуктами регулярно приезжал муж Раи. Она сгружала в его машину не только еду, но и вещи, включая одеяла и подушки, которые я купила для своего нового дома", – рассказала Волочкова.

Затем балерина выяснила, что сын Раи был судим за убийство человека в пьяной драке. Да и ее супруг якобы тоже оказался человеком, на которого было заведено уголовное дело. Однако, по словам Волочковой, она закрывала глаза на это. Тем не менее в какой-то момент Анастасия поняла, что ее добротой пользуются в своих корыстных целях.

"Я начала контролировать расход продуктов, сказала, что теперь деньги будут приходить на специальную карточку. И Рая сильно изменилась. В последнее время она так обнаглела, что даже перестала кормить завтраком моего ребенка. Дочка рано встает в школу, я порой на гастролях. И тут Рая заявляет: "Я не буду Аришу будить в школу и кормить ее завтраками!" Я и на это закрыла глаза, подумала: Рая ведь не Аришина няня. Потом дошло до того, что домработница заявила: "Я не буду кормить ваших гостей!" – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда". А еще, по словам балерины, Рая якобы регулярно забирала одежду и обувь ее дочери Ариадны.

Волочкова уверена, что всему виной ее доверчивость и открытость. "Я доверяла всем, кто у меня работает, моим коллегам. Это от чистого сердца, а не потому, что я идиотка. На украденных деньгах счастье не построишь", – заявила балерина. Теперь место Раи заняла семейная пара таджиков, которая, как заявила балерина, "со всем прекрасно справляется".

Dni.ru
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