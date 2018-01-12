Знаменитость с удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram пляжный гардероб и шпагаты.

"Прекрасное мальдивское светлое и яркое утро. Хорошего всем дня. Я так люблю этот райский край!", - подписала она одну из своих фотографий.

Кроме того, бывшая звезда балета не преминула напомнить своим подписчикам, что фотографии с роскошными интерьером и машинами она выставляет, чтобы повеселить своих подписчиков, а у нее самой "совсем другие ценности".

"Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите!😂 Важно удержать равновесие на воде..😂И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может..😂 А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас!", - написала в социальной сети Волочкова.