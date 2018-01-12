Знаменитость с удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram пляжный гардероб и шпагаты.
"Прекрасное мальдивское светлое и яркое утро. Хорошего всем дня. Я так люблю этот райский край!", - подписала она одну из своих фотографий.
Кроме того, бывшая звезда балета не преминула напомнить своим подписчикам, что фотографии с роскошными интерьером и машинами она выставляет, чтобы повеселить своих подписчиков, а у нее самой "совсем другие ценности".
"Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите!😂 Важно удержать равновесие на воде..😂И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может..😂 А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас!", - написала в социальной сети Волочкова.
Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! 🙏🏻 Как важно уметь смеяться и радоваться!😂😊 Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было!👍🏼 И ещё. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники..😂 Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!!😂 А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их..😂 Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите!😂 Важно удержать равновесие на воде..😂И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может..😂 А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас!😂 А кто еще это будет для вас делать?😂 Ржунимагу. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #шпагат #шпагатволочковой #мальдивы #закат #любовь #я #volochkova #ballet #russia #best #love #enjoy #instagood #me
Мои дорогие! Мне просто ксйфово тут в 🌺 Зацените цвет воды и порадуйтесь за меня! А я за вас! 😊 Не мерзните там! Я вас согревать буду позитивом! 😉🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #отдых #радость #любовь #счастье #миша #лето #зима #maldives #volochkova #summer #best #besthotel #love #look #me #instagood #enjoy
Дорогие мои.. Глядя в зеркало судьбы, не обманывайте сами себя.. Это выглядит, зачастую, очень нелепо...😝 Или,обманывая.. Продолжайте изливать желчь и злобу на достигших успеха, чего многим не дано!😉 То вы почувствуете - собственное разрушение еще не сформировавшейся личности.. 😔 И лично от меня-если я кому-то не нравлюсь-не смотрите на меня и мою страницу! Не паситесь тут! Вам же беспокойно! ..Успокойте свой ум, мысли.. Займитесь работой! Только началась неделя.. А то вы тут многие.. Но МНЕ ПРИЯТНО!!😂👍🏼🌺💃🏼🌹🌸 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #творчество #радость #мальдивы #красота #любовь
Обычно на Мальдивах я меняю завтрак на купание в океане и тишину.. И вообще, ем раз в день мой любимый острый суп Том Ям.👍🏼 Но сегодня улетают отсюда мои друзья Жанна ,Володя и Артурчик.. И я решила побаловать себя завтраком с ними и моими любимыми салатными листьями с оливковым маслом с чили и орегано. Если вы пролистнете влево, то увидите, какую диетическую😂 еду едят нормальные люди... А если объедините оба эти блюда, то похудение вам гарантированно!😂👍🏼 Вам со мной не скучно, мои дорогие?😂😂😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #отдых #радость #я #позитив #утро #завтрак #моидрузья #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla
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