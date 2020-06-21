Волочкова с оголенной грудью в храме шокировала россиян

Дело в том, что балерина предстала у священного места в откровенном наряде. Она была в платье с глубоким вырезом на груди. Поверх она надела шубу. На ноги она надела босоножки на высокой платформе. Голову же Волочкова не покрыла.
Подписчики балерины поспешили указать ей на то, что такой наряд неуместен для храма.
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Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #астрахань
"Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной?", - спросил один из подписчиков.
"Почему голова не покрыта. Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенной грудью?", - гласит еще один комментарий.
"Господи! Как в церковь впустили с таким декольте?", - написал другой юзер.
В целом, ее обвинили, что она оскверняет храм и поинтересовались, зачем она ходит в шубе, когда на улице температура плюс 40 градусов.
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