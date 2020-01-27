Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе: будет семь платьев

По словам Волочковой, беспокоиться о финансовой стороне вопроса ей не приходится, так как все расходы на себя берет будущий счастливый супруг. Балерина вспомнила при этом о своей прошлой свадьбе, когда в ходе церемонии она сменила пять платьев. В этот же раз она обещает успеть покрасоваться в семи платьях.
При этом личность своего жениха артистка так и не раскрыла.
Как утверждает телеканал, Волочкова пока не собирается официально расписываться со своим избранником.
Как уже писал “МК”, 20 января балерина отметила в караоке-клубе свое 44-летие, параллельно сделав на торжествах ряд громких заявлений. И несмотря на то, что избранника Волочковой на празднике не было, по словам артистки, он существует и ждет ее дома - в предвкушении грядущего бракосочетания.
TOP новостей
Жители Литвы получили письма: рост зарплат привел к росту цен (12)
Похоже, что повышение минималки с Нового года с 555 до 607...
Делегация Литвы предлагает заблокировать полномочия представителей России в ПАСЕ
Делегация Литвы в понедельник внесла предложение...
Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (53)
Зарплаты воспитателей частных детских садов в...
Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (118)
Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...
Об одной малоизученной теме: Где государство – все, там человек – ничто, особенно еврей СССР победил нацистскую Германию, но собственный антисемитизм победить не смог (117)
27 января 1945 году советские войска освободили...