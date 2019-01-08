- Ксюша, я тоже бегу от людей… Как их много злых…Будь счастлива! — пожаловалась Собчак на своих хейтеров Анастасия Волочкова.

- А чем вам так досадили эти “злые люди”, о которых вы написали Собчак? — спросили мы у Анастасии Волочковой.

На что балерина ответила, мол, ее удивляет, почему народ так будоражат ее шпагаты.

- Я в шоке, что люди обсуждают мои фото с Мальдив, — призналась “КП” Анастасия Волочкова. — Что в моих фото такого по сравнению с тем, что выкладывают другие звезды на страницах интернета? Простите, Волочкова в камушках, в ракушках, в песочке, красивое тело. В старых фото с Мальдив даже шпагата, кстати, не было. После меня уже все разделись, потом сделали фотожабы на мои фотографии, сарказм какой-то устроили.Такое впечатление, что у людей нет своей жизни. Занимайтесь спортом, делайте такие же шпагаты. В чем проблема?

К слову, многих подписчиков Волочковой удивило, что она так дружелюбно общается с Собчак.

Известно, что раньше у двух звёзд были напряжённые отношения, поскольку в юности Анастасия увела у Ксении олигарха Вячеслава Лейбмана.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 5, 2019 at 9:59am PST

- Когда мы начали общаться, у нас образовалась общая компания. Я познакомила тебя с неким Сережей, у вас начались отношения, а я тогда встречалась со Славой. А потом все поменялось: Сережа был отправлен в отставку, и у тебя начались отношения с моим бойфрендом. Я читала вашу переписку, нашла билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, в котором вы ехали вместе. Они до сих пор у меня хранятся, — сказала Волочковой в совместном интервью для журнала “ОК!” Ксения Собчак.

Впрочем, как признается Анастасия Волочкова, она никогда не враждовала с Собчак. Мол, с ее стороны обиды точно не было.

- Нас познакомила мама Ксении — Людмила Борисовна Нарусова. Я пригласила Ксению и ее маму на свой спектакль “Лебединое озеро” в Большой театр. Я уже тогда была примой главного театра страны, — вспоминала о знакомстве с Собчак в интервью “КП” Анастасия Волочкова.

- Я никогда не считала Собчак врагом. Я всегда рада видеть ее на своих концертах, — добавила балерина.