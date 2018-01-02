В канун нового года королева шпагатов Анастасия Волочкова подарила поклонникам в Инстаграме лучшее, что у нее есть — снимок своей великолепной растяжки. Балерина решила сфотографироваться на фоне новогодней елки. Артистка сделала шпагат, стоя на лестнице своего огромного дома. В своем посте Анастасия пожелала россиянам любви, добра и удачи, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

- Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году! — написала балерина.

Чуть позже артистка порадовала почитателей своего таланта еще одним шпагатом — у белоснежного рояля. Анастасия решила похвастаться роскошным интерьером своего особняка и заодно подколоть всех своих недругов — мол, можете критиковать меня сколько угодно, а у меня все хорошо.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 30, 2017 at 11:56pm PST

- Мои хорошие… Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом, — сообщила звезда балета.

Праздник Волочкова встречает дома, в кругу близких. Закончив с предновогодними приготовлениями, артистка снова сфотографировалась — на этот раз в сногсшибательном длинном платье с глубоким декольте, не скрывавшем прелести Насти.

- Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги! –написала Анастасия в своем микроблге.

Сразу после Нового года Волочкова планировала улететь на Мальдивы вместе с дочкой Ариадной. Вернется артистка домой только к Крещению, чтобы успеть окунуться в ледяную купель. Ну а 20 января Анастасия отметит очередной день рождения — балерине исполнится 42 года.

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