- Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году! — написала балерина.
Чуть позже артистка порадовала почитателей своего таланта еще одним шпагатом — у белоснежного рояля. Анастасия решила похвастаться роскошным интерьером своего особняка и заодно подколоть всех своих недругов — мол, можете критиковать меня сколько угодно, а у меня все хорошо.
- Мои хорошие… Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом, — сообщила звезда балета.
Праздник Волочкова встречает дома, в кругу близких. Закончив с предновогодними приготовлениями, артистка снова сфотографировалась — на этот раз в сногсшибательном длинном платье с глубоким декольте, не скрывавшем прелести Насти.
- Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги! –написала Анастасия в своем микроблге.
Сразу после Нового года Волочкова планировала улететь на Мальдивы вместе с дочкой Ариадной. Вернется артистка домой только к Крещению, чтобы успеть окунуться в ледяную купель. Ну а 20 января Анастасия отметит очередной день рождения — балерине исполнится 42 года.
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