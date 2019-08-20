Волочкова посоветовала российским звездам привести "телеса в порядок"

Об этом она рассказала в "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой". "Фотографии с моими шпагатами, они вызывают больше ажиотажа, чем фотографии с детьми", — заявила артистка и добавила, что критики сами растиражировали эту историю настолько, что ее шпагат был занесен в Книгу рекордов России.

"Для меня шок в том, что многие звезды шоу-бизнеса — они уже все разделись, они голые, со страшными совершенно фигурами на обложках газет, журналов, везде в Instagram себя тычат, — а все равно этот вот ажиотаж вокруг Волочковой. И Волочкова на пляже в купальнике — это стриптиз. Извините, мое тело просто позволяет мне надеть на себя мини-купальник. Так, солнышки мои, вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины не на Анастасию Волочкову смотрели, а на вас", — призвала балерина. Она отметила, что своими снимками пытается показать, в какой форме необходимо быть в 43 года.

По мнению балерины, пользователи, которые пишут ей негативные комментарии, не могут пережить ее красоту, стройность и успех. Таких людей она назвала инвалидами и моральными калеками.