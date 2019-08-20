Об этом она рассказала в "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой". "Фотографии с моими шпагатами, они вызывают больше ажиотажа, чем фотографии с детьми", — заявила артистка и добавила, что критики сами растиражировали эту историю настолько, что ее шпагат был занесен в Книгу рекордов России.
"Для меня шок в том, что многие звезды шоу-бизнеса — они уже все разделись, они голые, со страшными совершенно фигурами на обложках газет, журналов, везде в Instagram себя тычат, — а все равно этот вот ажиотаж вокруг Волочковой. И Волочкова на пляже в купальнике — это стриптиз. Извините, мое тело просто позволяет мне надеть на себя мини-купальник. Так, солнышки мои, вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины не на Анастасию Волочкову смотрели, а на вас", — призвала балерина. Она отметила, что своими снимками пытается показать, в какой форме необходимо быть в 43 года.
По мнению балерины, пользователи, которые пишут ей негативные комментарии, не могут пережить ее красоту, стройность и успех. Таких людей она назвала инвалидами и моральными калеками.
Волочкова посоветовала российским звездам привести "телеса в порядок"
Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила...
Жена футболиста Мамаева отдала около тысячи евро мошенникам
Алана Мамаева хотела купить футляр для помады Louis Vuitton .
Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на Гавайях
Актер встречается с певицей Лорен Хашиан с 2007 года.
Ольга Бузова тоже "хайпит" на 90-х: у звезды Instagram вышел новый клип (1)
Сегодня на YouTube -канале певицы и телеведущей Ольги...
TOP новостей
Островецкая АЭС еще не работает, а страны Балтии уже ссорятся – Москве это должно понравиться (64)
Островецкая АЭС , которую строят недалеко от Вильнюса ,...
В Вильнюсе планируют поднять цены на парковку (19)
Вильнюсская мэрия планирует на евро поднять плату за...
В вильнюсской аптеке умерла женщина: свидетель происшествия удивлена поведением аптекарей (14)
Рима, которая стала свидетелем трагедии в вильнюсской...
Литовские цены – глазами туристов: это не Варшава, скорее Париж (104)
В понедельник после обеда, когда на улице было 29...
В Cейме присягнули новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства (1)
Во вторник в Cейме Литвы присягнули три новых министра...