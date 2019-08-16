Российская танцовщица Анастасия Волочкова, проводящая отпуск в Греции, отдаёт предпочтение активному отдыху. Знаменитость ежедневно уделяет время тренировкам и плаванию. Это, а также жёсткая диета привели к тому, что балерина заметно похудела. Результатами она делится с поклонниками в Instagram.
© Instagram nuotr.

Так, на кадрах очередной фотосессии 43-летняя Волочкова запечатлена плавающей в море в обнажённом виде.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 14, 2019 at 4:43am PDT

Также звезда постоянно публикует свои снимки в разнообразных купальниках-бикини и демонстрирует знаменитые шпагаты.

На фото видно, что артистка сбросила несколько килограммов, и она явно довольна своей нынешней формой. «После вчерашнего мастер-класса, который я просто так решила подарить соседнему отелю, и чуть не умерла от нагрузки на жаре, сегодня я просто отдохну. Стройность мне идет же?» - спросила артистка интернет-аудиторию в комментарии к одному из снимков. В ответ поклонники, лишённые Волочковой возможности комментировать фотографии, исправно оставляют под ними множество лайков.

Балерина также поделилась с подписчиками секретом своей диеты. В отеле Анастасия питается только зеленью, в частности, листьями салата.

MK.ru
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