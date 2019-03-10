Волочкова отказалась становиться хозяйкой публичного дома

Многие СМИ утверждали, что звезда должна сыграть в предстоящей ленте танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Причем артистка согласилась участвовать только при одном условии: она будет "выглядеть красиво" в кадре.
Балерина поспешила опровергнуть эту новость. Она заявила, что узнала о новой роли из Интернета. Анастасия Волочкова добавила, что ничего не знала ни о планах Стаса Барецкого, ни о новой ленте, передает ВокругТВ.
Вполне вероятно, что музыкант намеренно назвал ее в списке главных актеров, чтобы усилить ажиотаж вокруг грядущего фильма. Танцовщица отметила, что не собирается сниматься в таком "сомнительном" проекте, сообщает Ридус.
Напомним, кроме Анастасии Волочковой, в ленте должны были также сыграть Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Виктор Сухоруков. Также планировалось пригласить Ольгу Бузову и Бари Алибасова. Однако никто из этих звезд пока не давал никаких комментариев журналистам.
Известно, что Сергей Бодров-старший с подозрением отнесся к идее Стаса Барецкого снять продолжение культовой дилогии Алексея Балабанова и назвал ее "странной". Он рассказал, что не знаком с музыкантом лично, и посоветовал ему не заниматься таким делом.
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