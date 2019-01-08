О своем решении артистка рассказала в Instagram, разместив видео из отпуска на Мальдивах, где Волочкова часто отдыхает. "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - написала балерина.