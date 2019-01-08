Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что будет жить на Мальдивах и уже ищет школу для дочери Арины.
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О своем решении артистка рассказала в Instagram, разместив видео из отпуска на Мальдивах, где Волочкова часто отдыхает. "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - написала балерина.

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Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 7, 2019 at 2:41am PST

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