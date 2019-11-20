Волочкова оправдалась за связи с женатыми мужчинами

Балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах "Плата за успех" рассказала о связях с женатыми мужчинами.
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Волочкова уверена, что обвиняющие ее в интрижках женщины — не настоящие жены авторитетных и известных людей. "Расскажи их бывшие жены и подруги журналистам, что мужчины от них просто ушли, это мало бы кого заинтересовало. Но совсем другое дело, если муж ушел к Волочковой — это же скандал, сенсация!" — цитирует Волочкову "Комсомольская правда".

По словам Волочковой, ей многие завидуют из-за ее фирменного шпагата.

Gazeta.ru
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