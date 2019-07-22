Волочкова объяснила, зачем оголяется в сети

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что не стесняется показывать свою фигуру. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».

По словам балерины, в сети многие выкладывают полуголые фотографии. Своим завистникам она посоветовала посмотреть на остальных и тоже ткнуть пальцем.

«К счастью, у меня отличная форма, потому что постоянно слежу за ней», - объяснила Волочкова свою тягу к откровенным фотосессиям.

Интернет-звезда пояснила, что уже давно не реагирует на критику в свой адрес. Своих хейтеров она жалеет, но иногда ругает их за жестокость. «Они выпускают щупальца, а мне смешно», - сказал Волочкова.