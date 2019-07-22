Волочкова объяснила, зачем оголяется в сети

Анастасия Волочкова давно использует для привлечения внимания пикантные фотографии. Ее откровенные снимки не раз вызывали бурную реакцию подписчиков, из-за чего балерина стала закрывать комментарии. Теперь СМИ узнали, зачем она показывает свое тело.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что не стесняется показывать свою фигуру. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».

По словам балерины, в сети многие выкладывают полуголые фотографии. Своим завистникам она посоветовала посмотреть на остальных и тоже ткнуть пальцем.

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Аромат сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав..Возможность полежать после парной на качелях под звездами... Быть любимой и любить-это большое счастье!🙏🏻 Оно ведомо не многим.. Этому дару завидуют многие..От радости моей растягиваю не только связки и #шпагатволочковой , но и удовольствие и осознания и ощущения гармонии! 🙏🏻Отмечать с любимым человеком таинственную и значимую дату гораздо приятнее в комплексе здоровья, нежели в ресторане. Так мне показалось.😉 Берегите любимых!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #баня #россия #мы #радость #отдых

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Mar 29, 2019 at 7:30am PDT

«К счастью, у меня отличная форма, потому что постоянно слежу за ней», - объяснила Волочкова свою тягу к откровенным фотосессиям.

Интернет-звезда пояснила, что уже давно не реагирует на критику в свой адрес. Своих хейтеров она жалеет, но иногда ругает их за жестокость. «Они выпускают щупальца, а мне смешно», - сказал Волочкова.

MK.ru
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