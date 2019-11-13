Волочкова на тропе войны. Балерина намерена судиться с Большим театром

Российская балерина Анастасия Волочкова намерена отсудить пенсию у Большого театра, в котором не работает с 2003 года.
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О положенной, по ее словам, пенсии артистку заставил вспомнить недавний телесюжет "Волочкову снова ждут в Большом театре". В нем руководство Большого театра намекнуло балерине, что ей пора забрать свою трудовую книжку. Однако пенсии, как было сказано в сюжете, ей не положено.

"Волочкова давно не работает в театре. Ее трудовая книжка до сих пор лежит здесь. Она находится в длительном отпуске без сохранения содержания, - цитирует директора Большого театра Владимира Урина "Комсомольская правда". - И стаж ей не идет. Стаж начисляется только тем, кто реально работает на сцене. Как она пенсию будет получать - я не знаю. Это надо у Насти спрашивать". Урин также добавил, что на пенсию Волочкова могла уйти еще 8 лет назад (балерины из-за травм в профессии покидают ее в возрасте около 35 лет - прим. ред.).

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Анастасию такое положение дел возмутило, поэтому она намерена бороться за пенсионные выплаты. В разговоре с "КП" она вспомнила скандальную историю с ее увольнением, когда работавший на тот момент в должности директора театра Анатолий Иксанов заявил, что Волочкову уволили из-за лишнего веса.

"Я доказала в суде, что это не так, - рассказала изданию балерина. - Я выиграла процесс, и с тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия. Да она мне и не нужна! Но так говорить обо мне просто некрасиво. Я уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина. Мы с Колей Цискаридзе застали лучшее время, когда в Большом театре работали мэтры и руководили им. Я танцевала в Большом театре по приглашению Владимира Васильева. Потом уехала в Англию, где представляла Россию на лучших сценах, пока Юрий Григорович не вернул меня в Большой. Он восстанавливал балет "Лебединое озеро" и потребовал, чтобы главную партию танцевала именно я".

По словам артистки, тогда ее попросили написать заявление на отпуск по уходу за ребенком за свой счет, в котором она формально до сих пор и находится. "У меня отпуск по уходу за ребенком длится уже 14 лет. И когда дирекция говорит, что меня уже 8 лет не должно быть в театре - хорошо, тогда начислите мне пенсию за эти годы, - говорит Волочкова. -
Какая мне пенсия полагается? 19 тысяч, как я слышала. Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю".

"КП" также поговорила с юристом Анастасии Юрием Швецом, который рассказал, что за прошедшие годы балерина могла бы получить 2,5 млн рублей (35,5 тыс. евро) в виде пенсионных выплат и доплат, которые в Москве получают заслуженные артисты. Если бы ей дали оформить пенсионный статус в положенное время. В то же время, как говорит Швец, переговоры с Большим театром об оформлении пенсионного статуса идут вполне мирно. По его словам, сейчас по его запросу в театре собирают документы, которые подтверждают, что Волочкова работала солисткой на протяжении 5 лет. Затем необходимо получить документы и в других театрах, где она работала - и можно оформлять пенсию, так как необходимый стаж 15 лет у нее есть. А вот вопрос получения выплат за уже прошедшее время, говорит юрист, еще требует детального изучения.

SHOWTIME!
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