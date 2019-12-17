Волочкова едва не погибла во время шоу

По словам Волочковой, Трагедией мог закончился номер с поднятой на высоту позолоченной клеткой, в которой находилась балерина. По сценарию, она должна была находиться внутри конструкции, которая с помощью лебедки постепенно поднималась вверх.

В какой-то момент клетка едва не рухнула вниз прямо вместе с Волочковой. От тяжелых последствий ее спасло то, что номер выполнялся на небольшой сцене»

«Просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту», - сказала она в эфире «Москва 24».

Ранее Волочкова поделилась с поклонниками историей о том, как риэлторы выставили объявление о продаже ее двухэтажного коттеджа в Подмосковье за 2,5 млрд рублей. При этом сама артистка ничего продавать не собиралась.