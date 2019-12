Волочкова едва не погибла во время шоу

View this post on Instagram

Фрагмент моего спектакля.. Мне кажется, что любую клетку я своим появлением в ней всегда делаю золотой..😂 Немного билетов на премьеру в Вегасе 20 ноября ещё остались на моем сайте Volochkova.ru 🌹 Очень вас жду.🌺 Начало в 20.00. Продолжительность 1.20.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка

