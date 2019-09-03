Волочкова написала в своем Instagam, что решила не провожать Ариадну утром в школу на торжественную линейку, а внезапно заявиться к ней прямо на урок русского языка и поздравить с началом нового учебного года.
"Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!! Ведь недавно был 1-й", - отметила балерина.
Публикацию Волочкова сопроводила фотографией, на которой стоит рядом с дочерью и ее одноклассниками. Все улыбаются и счастливы. но пытливые блогеры обнаружили на снимке много любопытного.
Сначала кто-то заметил, что вокруг головы Волочковой образовался нимб. Так лег в кадре один из воздушных шариков, которых в классе было много.
Другим показалось, что букет цветов, который Волочкова преподнесла дочери, очень похож на тот, которым она хвасталась в Instagram сутки назад, размещая фотографию с вечера в кругу друзей.
Ну и, наконец, самые глазастые рассмотрели, что балерина под платье с глубоким декольте, в котором заявилась в школу, еще и не надела бюстгальтер.
Блогеры сошлись на мнении, что Волочкова позорит дочь. Другие облегченно вздохнули, что она не стала делать шпагат где-нибудь на школьной лестнице.
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Ребята, всех с началом учебного года!😊 Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным😂, но верю, приятным. Я решила поздравить мою@любимую Ариша @ariadna_volochkova именно так. Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!!🙈 Ведь недавно был 1-й🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
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