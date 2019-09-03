43-летняя российская балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова получила изрядную долю критики после того, как опубликовала фотографию из школы своей дочери.
© Instagram nuotr.

Волочкова написала в своем Instagam, что решила не провожать Ариадну утром в школу на торжественную линейку, а внезапно заявиться к ней прямо на урок русского языка и поздравить с началом нового учебного года.

"Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!! Ведь недавно был 1-й", - отметила балерина.

Публикацию Волочкова сопроводила фотографией, на которой стоит рядом с дочерью и ее одноклассниками. Все улыбаются и счастливы. но пытливые блогеры обнаружили на снимке много любопытного.

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Сначала кто-то заметил, что вокруг головы Волочковой образовался нимб. Так лег в кадре один из воздушных шариков, которых в классе было много.

Другим показалось, что букет цветов, который Волочкова преподнесла дочери, очень похож на тот, которым она хвасталась в Instagram сутки назад, размещая фотографию с вечера в кругу друзей.

Ну и, наконец, самые глазастые рассмотрели, что балерина под платье с глубоким декольте, в котором заявилась в школу, еще и не надела бюстгальтер.

Блогеры сошлись на мнении, что Волочкова позорит дочь. Другие облегченно вздохнули, что она не стала делать шпагат где-нибудь на школьной лестнице.

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Ребята, всех с началом учебного года!😊 Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным😂, но верю, приятным. Я решила поздравить мою@любимую Ариша @ariadna_volochkova именно так. Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!!🙈 Ведь недавно был 1-й🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 2, 2019 at 2:31am PDT

MK.ru

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