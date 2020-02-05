Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками

"Вот вы спрашиваете, как я живу, а я в последнее время разочаровалась в мужчинах и журналистах", - заявила Водонаева в интервью Youtube-каналу «А поговорить?».

"Хоть меня Милонов и называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, а на федеральных каналах", - считает Водонаева.

Она отметила, что не верит в то, что ведущие не знают, что происходит со страной и не знают, что семьи с двумя-тремя детьми живут на десять тысяч в месяц и порой у них нет возможности даже вызвать "скорую помощь", потому что в их населенный пункт она просто не успеет доехать, а в некоторых населенных пунктах нет дорог. По словам Водонаевой, ей обидно, что с экранов ТВ говорят о чем-то глобальном - про ракеты, про корабли, про Украину, про Америку, а не о мелочах, которые важны сейчас. "Федеральная журналистика искажает жизнь, уводит от сути", - считает модель.

Она рассказала, что когда у нее брали интервью и вывели ее лицо в телестудии на большой экран, она не знала, что на других экранах демонстрировались ее фотографии из глянцевых журналов. Водонаевой не понравилось, что вместо разговора по существу, ее перебивали и спрашивали не по делу, сколько стоит пост в Instagram и кто за ней стоит.

Водонаева также назвала крайне непрофессиональным поведение ведущей Ольги Скабеевой, которая сказала ей при подключении к эфиру: "О, вы одеты!".