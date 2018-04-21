Музыканты и поклонники во всем мире скорбят о смерти знаменитого шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под сценическим псевдонимом DJ Avicii. 28-летний исполнитель электронной музыки обнаружен мертвым 20 апреля в Омане. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал Avicii "одним из величайших имен современной шведской музыки". Шведский принц Карл Филипп и принцесса София, на свадьбе которых в 2015 году Avicii был диджеем, заявили, что "восхищались им как артистом и удивительным человеком".
По словам диджея Дэвида Гетты, мир потерял "невероятно талантливого музыканта". "Спасибо за твои прекрасные мелодии и за время, проведенное вместе в студии", - заявил американский исполнитель Чарли Пут, добавив, что Avicii был "гением и музыкальным новатором". "Так грустно, так трагично", - написала на своей странице в Twitter Мадонна.
Первую запись сын известной шведской актрисы Анки Линден выпустил в 2007 году, а широкой публике стал известен после выхода в 2011 году композиции Levels. Знаменитыми также стали, в частности, его записи Wake Me UP, My Feelings For You, Seek Bromance и Blessed. В 2012 и 2013 годах он становился третьим в рейтинге лучших диджеев мира, составляемом журналом DJ Magazine. По данным Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку наиболее высокооплачиваемых диджеев мира, получая годовой доход в размере около 20 миллионов долларов.
В числе прочих, диджей Avicii сотрудничал с Мадонной, британской группой Coldplay и французским диджеем Дэвидом Геттой. В 2016 году диджей Avicii объявил о прекращении выступлений.
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Во всем мире скорбят о смерти шведского диджея Avicii
Avicii был одним из величайших имен современной шведской...
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