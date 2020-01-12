Внук Никиты Михалкова удивил неожиданным поступком после трагедии с моделью Ксенией Пунтус

Ксения Пунтус активно вела блог, в котором делилась с поклонниками событиями из своей жизни. Бесконечные переезды и перелеты, десятки съемок, редкие мгновенья отдыха - все это 21-летняя модель запечатлела в многочисленных фото и видео. И ни малейшего намека на романтические отношения.

Меж тем, под последним снимком Ксении развернулась бурная дискуссия о ее взаимоотношениях с внуком Никиты Михалкова. Некоторые подписчицы заявили, что в последнее время Пунтус встречалась с Андреем Баковым. Именно рядом с его домом в Трехпрудном переулке и обнаружили манекенщицу, лежащую на земле.

Однако обыватели удивлены неожиданным поступком 19-летнего сына Анны Михалковой. Дело в том, что буквально через несколько часов он удалил свои аккаунты в соцсетях. Отключила возможность оставлять комментарии в Инстаграме и его звездная мама.

"С чего ему вдруг страницу свою удалять?", "Ну не хочешь читать вопросы, закрой комментарии, ограничь доступ", "Странный и неожиданный поступок", "Михалкова, кстати, закрыла комментарии", - пишут фолловеры.

К слову, Баков довольно известен в светской тусовке Москвы. Наследник звездной семьи посещал вечеринки, выходил в свет с мамой и даже участвовал в показах мод. Парень учится в МГУ на экономическом факультете. В каких-то скандалах замечен не был.

Пользователи соцсетей также активно обсуждают возможное увлечение Ксении запрещенными веществами. Мол, она близко дружила с Алесей Кафельниковой, которая откровенно рассказывала о своем пагубном пристрастии. Однако, как говорится, все это лишь разговоры обывателей.

Сама Алеся моментально отреагировала на произошедшее с Ксенией. Именно Кафельникова заявила, что Пунтус потеряла память и помнит лишь свое имя. И именно Кафельникова обнародовала переписку с друзьями, которые сообщили: "Ксюшу нашли в кустах, раздетую, нашел ее дворник и вызвал скорую".

Помимо прочего друзья заверили: "Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья все знаем, что произошло что-то не то, но все, кто был на вечеринке, все отрицают (якобы, ее отвезли домой к парню, и это все). Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, скорей всего родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Очень жаль, молимся за нее. Она ничего не помнит, кроме своего имени".

А вот непосредственный очевидец трагедии с моделью раскрыл некоторые подробности той страшной ночи. Дворник внезапно услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел полуобнаженную девушку. "Я работаю дворником по ночам. Обходил территорию и наткнулся на молодую девушку около 3:50 утра 11 января. Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте" - цитирует мужчину сайт mk.ru.

Он рассказал, что на Ксении была легкая светлая футболка и темно-серые джинсы. "Носков и обуви у нее не было. Как не было сотового телефона и сумочки... Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме", - предположил дворник.

Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с переломами в больницу имени Боткина. Была выдвинута версия, что она выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже. Сам Баков заявил полиции, что вернулся с вечеринки пьяным и не знает, что произошло в его квартире.