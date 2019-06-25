По информации источника, судно двигалось с острова Ибица на Мальорку, когда начался пожар. Кличко находился на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. Отмечается, что по предварительной информации загорелось машинное отделение яхты.
Сам Кличко в комментарии Bild заявил, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения.
Кличко — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, на его счету 14 успешных защит. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017-го. Тогда украинец уступил британцу Энтони Джошуа, после чего объявил об уходе из спорта. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений.
В апреле ураинский экс-чемпион мира по боксу прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг. «Никогда не говори никогда», — заявил Кличко.
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты (2)
Бывший украинский боксер Владимир Кличко был спасен с...
Алибасова заподозрили в инсценировке отравления химикатами (1)
В истории с отравлением музыкального продюсера Бари...
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности
Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...