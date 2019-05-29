Владимир Меньшов рассказал, что помогло спасти его брак с Алентовой

«Брачные узы кажутся в начале совершенно неразрывными, не разлей вода, потом начинают слабеть, потом супруги переживают кризис... Но ничего не может быть важнее, кроме любви, уважения друг ко другу, понимания и терпимости. Мы с Верой Валентиновной в первой половине нашей жизни мы были нетерпимы друг ко другу, мы переделывали друг друга, требовали, я осуждал, за то, что она не так живет, не так делает... И, наконец, дошли до того, что расстались - пожили три года отдельно. Хорошо, у нас была уже Юля, и Вера стала замечать в ней, что у нее какие-то привычки - мои. У маленькой девочки мои привычки! И до Веры, наконец, дошло, что есть нечто выше разума, логики, когда она ей говорит: «Неужели ты не понимаешь, что этого не надо делать?» Не понимает! Потому что у человека, кроме логики, заложены другие механизмы психики. И эта история послужила для жены сигналом, потому что она была инициатором нашего развода. Точнее, мы не развелись официально, но жили врозь. И в итоге она приняла меня обратно, и с тех пор уже не так зазнается».
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