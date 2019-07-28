Владимир Кузьмин рассказал о записи хита "Две звезды" после ночи с Пугачевой

Певец Владимир Кузьмин вспомнил, что суперхит "Две звезды" был записан после ночи, которую он провел с Аллой Пугачевой. Об этом музыкант рассказал в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".
Ведущая шоу на "Русском радио" напомнила, что, по слухам, хит "Две звезды" был написан Игорем Николаевым после того, как тот увидел спящих вместе Кузьмина и Пугачёву.
По словам певца, перед записью песни он действительно провел ночь с Аллой Пугачевой, с которой они на тот момент жили вместе.
"Я помню, после той ночи с Аллой поехал на студию. Сижу себе тихонько играю. Вдруг врываются Пугачева и Николаев с коньяком и салатом. Они уговорили записать меня соло. Потом мы стали петь эту песню дуэтом. Получилось неплохо. Даже скажу больше — отличная песня получилась", — заявил Кузьмин.
Несмотря на то, что Алла Пугачева и Владимир Кузьмин давно расстались, Примадонна не забывает поздравлять музыканта в соцсетях. Так, 31 мая Алла Пугачева разместила в своем Instagram архивное фото Владимира Кузьмина, лаконично подписав его: "С днем рождения!" и поставив хештег #кузьмин.
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