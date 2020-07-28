Владимир Кузьмин раскрыл подробности романа с Пугачевой

Народный артист рассказал, что знакомство с Пугачевой началось с её просьбы. В 1980-х годах певицу пригласили выступить на рок-фестивале в Германии, и ей срочно понадобился человек, который сумел бы адаптировать концертную программу под формат мероприятия. По совету знакомых, звезда обратилась к Кузьмину.

После успешных гастролей артисты начали тесно сотрудничать, а в советской прессе стали писать, что на нашей сцене есть только две звезды: Пугачева и Кузьмин. Прочитав эти статьи, композитор Игорь Николаев написал для них нетленный хит "Две звезды".

Стоит отметить, что изначально рокер не собирался исполнять "попсовую" песню, но Примадонна его убедила. Когда композиция зазвучала на радио, Кузьмин проснулся знаменитым. Артист посетовал, что в то время у него был совершенно сумасшедший график: он давал по три-четыре концерта в день.

О близких отношениях с Пугачевой музыкант говорит с теплом и уважением. По его словам, Примадонна не только выступала в качестве его продюсера, но и давала советы по репертуару и стилю одежды. В условиях тесного творческого взаимодействия романа было не избежать.

"Все было совершенно естественно", — отметил Кузьмин. Музыкант заявил, что многое перенял у Аллы Борисовны, в частности, она научила его общаться со зрителем и работать для каждого человека в зале.

Вспоминая расставание с Примадонной, певец признался, что ему не хотелось превращаться в "попсовика". "Она мне утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого", — поделился Кузьмин и добавил, что хотел заниматься исключительно рок-музыкой.