Как пишет Cosmo, 42-летний Кличко не дает 29-летней Панеттьери видеться с Кайей Евдокией.

Издание отмечает, что родителям девочки после разрыва не удалось сохранить близкие отношения. После расставания Хайден почти сразу начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Ее бывший жених живет в Киеве, куда перевез и дочь. Отмечается, что Кайя давно не виделась со своей мамой. Издание предполагает, либо Кличко препятствует их общению, либо Панеттьери полностью увлеклась новым романом.

Напомним, отношения Хайден Панеттьери и Владимира Кличко длились девять лет. В 2013 году пара объявила о помолвке, однако свадьба, которую откладывали несколько раз, так и не состоялась.