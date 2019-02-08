Как пишет Cosmo, 42-летний Кличко не дает 29-летней Панеттьери видеться с Кайей Евдокией.
Издание отмечает, что родителям девочки после разрыва не удалось сохранить близкие отношения. После расставания Хайден почти сразу начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Ее бывший жених живет в Киеве, куда перевез и дочь. Отмечается, что Кайя давно не виделась со своей мамой. Издание предполагает, либо Кличко препятствует их общению, либо Панеттьери полностью увлеклась новым романом.
Напомним, отношения Хайден Панеттьери и Владимира Кличко длились девять лет. В 2013 году пара объявила о помолвке, однако свадьба, которую откладывали несколько раз, так и не состоялась.
Умер актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро
Британского актера Альберта Финни не стало на 83-м году...
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей невесты и увез в Киев (1)
Украинский боксер Владимир Кличко увез 4-летнюю дочь,...
"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Reebok выпустил скандальную рекламу (1)
Reеbok Russia представил новую рекламную кампанию, и она...
"Выйдем на поединок, малыш?" Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора (2)
Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва...
Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019", Киркоров поможет (4)
ВГТРК назвала представителя России на конкурсе "...
TOP новостей
Китай шокирован обвинениями литовской разведки, называет их абсурдными (11)
Китай в пятницу заявил, что шокирован прозвучавшими из...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (45)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Шокирующее поведение охотника: охотился на лис, подстрелил собаку (6)
Живущий в Вильнюсском районе американец Дэниэл...
В четверг в Вильнюсе наградили лучших работодателей в Литве (4)
7 февраля состоялась церемония награждения лучших...
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (26)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...