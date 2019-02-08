Украинский боксер Владимир Кличко увез 4-летнюю дочь, которую ему родила голливудская актриса Хайден Панеттьери, в Киев, где воспитанием девочки занимается мать спортсмена.
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Как пишет Cosmo, 42-летний Кличко не дает 29-летней Панеттьери видеться с Кайей Евдокией.

Издание отмечает, что родителям девочки после разрыва не удалось сохранить близкие отношения. После расставания Хайден почти сразу начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Ее бывший жених живет в Киеве, куда перевез и дочь. Отмечается, что Кайя давно не виделась со своей мамой. Издание предполагает, либо Кличко препятствует их общению, либо Панеттьери полностью увлеклась новым романом.

Напомним, отношения Хайден Панеттьери и Владимира Кличко длились девять лет. В 2013 году пара объявила о помолвке, однако свадьба, которую откладывали несколько раз, так и не состоялась.

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