Бывший боксер обзавелся новым увлечением после завершения карьеры.
Vladimiras Kličko, Arnoldas Schwarzeneggeris (kairėje)
© Sipa / Scanpix

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по боксу Владимир Кличко поделился в Instagram фото, где он в компании инструктора прыгает с парашютом в горах австрийского Тироля.

УНИАН
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