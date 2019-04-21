Бывший боксер обзавелся новым увлечением после завершения карьеры.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по боксу Владимир Кличко поделился в Instagram фото, где он в компании инструктора прыгает с парашютом в горах австрийского Тироля.
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