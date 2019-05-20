В Израиле завершилось “Евровидение”, которое в этом году было особенно запоминающимся. Совместное выступление участников прошлых лет, появление Мадонны, презентация новой песни Нетты Барзилай и, конечно, 26 хитов от участников конкурса, которые теперь войдут в историю.

Россия в лице Сергея Лазарева не смогла одержать победу на конкурсе. Певец занял третье место по итогам голосования, уступив Дункану Лоуренсу из Нидерландов (песня Arcade) и Алессандро Махмуду из Италии (композиция Soldi).

При этом, как и в прошлый раз (Лазарев ездил на “Евровидение” в 2016-м), жюри присудило Сергею не так много баллов — Россия сначала оказалась на 9-м месте. А вот зрители активно голосовали за артиста, благодаря чему он и завоевал бронзу.

“Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на ’’Евровидении’’ — из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее еще. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд”, — заявил Сергей в интервью агентству “РИА Новости”.

Артист добавил, что больше не поедет на “Евровидение” в качестве конкурсанта. “Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив”, — сообщил Лазарев. Впрочем, Сергей не исключает, что посетит песенный конкурс в качестве гостя, если его пригласят.

Певец высказался и о результатах голосования, заметив, что жюри, возможно, было предвзято. “Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране…”, — выразил свое мнение Сергей. Однако он не исключает, что его номер действительно мог уступать выступлениям других исполнителей.