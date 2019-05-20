В Израиле завершилось “Евровидение”, которое в этом году было особенно запоминающимся. Совместное выступление участников прошлых лет, появление Мадонны, презентация новой песни Нетты Барзилай и, конечно, 26 хитов от участников конкурса, которые теперь войдут в историю.
Россия в лице Сергея Лазарева не смогла одержать победу на конкурсе. Певец занял третье место по итогам голосования, уступив Дункану Лоуренсу из Нидерландов (песня Arcade) и Алессандро Махмуду из Италии (композиция Soldi).
При этом, как и в прошлый раз (Лазарев ездил на “Евровидение” в 2016-м), жюри присудило Сергею не так много баллов — Россия сначала оказалась на 9-м месте. А вот зрители активно голосовали за артиста, благодаря чему он и завоевал бронзу.
“Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на ’’Евровидении’’ — из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее еще. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд”, — заявил Сергей в интервью агентству “РИА Новости”.
Артист добавил, что больше не поедет на “Евровидение” в качестве конкурсанта. “Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив”, — сообщил Лазарев. Впрочем, Сергей не исключает, что посетит песенный конкурс в качестве гостя, если его пригласят.
Певец высказался и о результатах голосования, заметив, что жюри, возможно, было предвзято. “Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране…”, — выразил свое мнение Сергей. Однако он не исключает, что его номер действительно мог уступать выступлениям других исполнителей.
Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов"
Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел...
Песня победителя "Евровидения" оказалась старой, но итоги конкурса отменять не будут
Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет...
Александр Серов потратил 5 миллионов на свадьбу дочери
26-летняя Мишель Серова привыкла держать личную жизнь в...
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Для любого певца крайне важно иметь сценическое имя,...
“Вижу некую предвзятость”: Сергей Лазарев прокомментировал результаты “Евровидения” (1)
18 мая в Тель-Авиве прошел финал “Евровидения-2019”....
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (79)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
Предупреждение: на дорогах Литвы появилось больше полицейских автомобилей без опознавательных знаков (2)
Полиция предупреждает, что в теплое время года, когда...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (4)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...
В муниципалитетах Литвы началось досрочное голосование (1)
20 мая в муниципалитетах Литвы началось досрочное...
В Литве начинается акция против "теневой" экономики (7)
В Литве начинается недельная гражданская акция против...