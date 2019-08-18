Все произошло, когда пара отправилась в шикарный ресторан отведать крабов и лобстеров. То ли Виторган стал жертвой искусных воров, то ли своей рассеянности, но по окончанию трапезы актер обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находилась внушительная сумма наличных и все кредитные карты.

Причем пропажу кошелька Виторган обнаружил, когда возвращался из ресторана на такси, в результате чего даже не смог за него заплатить.

Тем не менее Виторган нашел в себе силы разместить на своей странице в Instagram ироничное сообщение, в котором призвал местных жителей, туристов и нелегальных мигрантов либо вернуть ему "заветный синенький кошелек", либо уж "зажечь, чтобы все не зря".

Подписчики посоветовали актеру зайти в полицию, на случай, если вдруг кто-то отнес находку туда.

Среди комментаторов отметился и народный артист России Эммануил Виторган, отец Максима.

«Максюш, хорошо написал, но расстроил!» — отметил он.