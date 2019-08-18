Актер Максим Виторган, отдыхающий на Кипре вместе с новой возлюбленной грузинской актрисой Нино Нинидзе сообщил, что лишился всех средств к существованию. Теперь он не может даже отвезти любимую женщину на такси.
© Instagram

Все произошло, когда пара отправилась в шикарный ресторан отведать крабов и лобстеров. То ли Виторган стал жертвой искусных воров, то ли своей рассеянности, но по окончанию трапезы актер обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находилась внушительная сумма наличных и все кредитные карты.

Причем пропажу кошелька Виторган обнаружил, когда возвращался из ресторана на такси, в результате чего даже не смог за него заплатить.

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Тем не менее Виторган нашел в себе силы разместить на своей странице в Instagram ироничное сообщение, в котором призвал местных жителей, туристов и нелегальных мигрантов либо вернуть ему "заветный синенький кошелек", либо уж "зажечь, чтобы все не зря".

Подписчики посоветовали актеру зайти в полицию, на случай, если вдруг кто-то отнес находку туда.

Среди комментаторов отметился и народный артист России Эммануил Виторган, отец Максима.

«Максюш, хорошо написал, но расстроил!» — отметил он.

MK.ru
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