Все произошло, когда пара отправилась в шикарный ресторан отведать крабов и лобстеров. То ли Виторган стал жертвой искусных воров, то ли своей рассеянности, но по окончанию трапезы актер обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находилась внушительная сумма наличных и все кредитные карты.
Причем пропажу кошелька Виторган обнаружил, когда возвращался из ресторана на такси, в результате чего даже не смог за него заплатить.
Тем не менее Виторган нашел в себе силы разместить на своей странице в Instagram ироничное сообщение, в котором призвал местных жителей, туристов и нелегальных мигрантов либо вернуть ему "заветный синенький кошелек", либо уж "зажечь, чтобы все не зря".
Подписчики посоветовали актеру зайти в полицию, на случай, если вдруг кто-то отнес находку туда.
Среди комментаторов отметился и народный артист России Эммануил Виторган, отец Максима.
«Максюш, хорошо написал, но расстроил!» — отметил он.
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