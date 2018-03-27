"Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток", — заявила пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит административное дело в отношении Витаса, устроившего стрельбу вхолостую из пистолета у своего загородного дома в Барвихе.
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