Одинцовский городской суд арестовал певца Витаса, сообщает РИА "Новости".
© AP/Scanpix

"Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток", — заявила пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит административное дело в отношении Витаса, устроившего стрельбу вхолостую из пистолета у своего загородного дома в Барвихе.

Gazeta.ru
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