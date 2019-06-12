Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на свою бывшую подругу Элину Мазур. Та набросилась на пианистку в эфире программы канала НТВ "Новые русские сенсации". Мазур несколько раз ударила Цымбалюк-Романовскую по лицу. Девушек сумел с трудом разнять Прохор Шаляпин.
Теперь его возлюбленная намерена решать этот конфликт с юристами и уже подала заявление в правоохранительные органы
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Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на Элину Мазур
Пианистке досталось по лицу от бывшей подруги.
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