Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на Элину Мазур

Пианистке досталось по лицу от бывшей подруги.
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Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на свою бывшую подругу Элину Мазур. Та набросилась на пианистку в эфире программы канала НТВ "Новые русские сенсации". Мазур несколько раз ударила Цымбалюк-Романовскую по лицу. Девушек сумел с трудом разнять Прохор Шаляпин.

Теперь его возлюбленная намерена решать этот конфликт с юристами и уже подала заявление в правоохранительные органы

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