Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на Элину Мазур

Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на свою бывшую подругу Элину Мазур. Та набросилась на пианистку в эфире программы канала НТВ "Новые русские сенсации". Мазур несколько раз ударила Цымбалюк-Романовскую по лицу. Девушек сумел с трудом разнять Прохор Шаляпин.

Теперь его возлюбленная намерена решать этот конфликт с юристами и уже подала заявление в правоохранительные органы