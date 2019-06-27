VIP-вагон, пять звезд и зеркала: стало известно о райдере Пугачевой

Организаторы белорусских гастролей певицы рассказали о ее райдере. В целом все довольно скромно. По словам представителя компании Atom Entertainment Group, которая организует концерт в Минске, Андрея Алексеева, на гастроли Пугачева отправится в личном VIP-вагоне, подаренном ей РЖД в 2007 году. Пока неизвестно, в какой гостинице остановится звезда, рассказал Алексеев изданию StarHit, но это точно будет пятизвездочный отель.

"Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее", - цитирует Алексеева издание.