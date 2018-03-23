Винсент Галло назвал себя жертвой Вайнштейна и обличил изнасилованных актрис

Актер и режиссер Винсент Галло обвинил в лицемерии актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоуэн, назвавших себя жертвами изнасилований продюсером Харви Вайнштейном. Артист написал в открытом письме в журнале Another Man, что сам стал настоящей жертвой голливудского дельца.
Harvey Weinsteinas
© Vida Press

По словам Галло, он состоял в отношениях с Ардженто, когда у нее произошел конфликт с продюсером. "Я помню, как угрожал Харви Вайнштейну за то, что, по словам Азии, он с ней сделал", — сказал он.

Актер отметил, что из-за этого Вайнштейн стал вредить ему "везде, где можно", сделав его персоной нон грата в Голливуде. "Мой конфликт с ним стоил мне очень дорого. И, естественно, я почувствовал себя ужасно, когда Азия не поддержала меня, отказалась от своих слов и продолжила работать с ним, поддерживать личные отношения", — посетовал Галло.

Он добавил, что Роуз Макгоуэн могла бы предотвратить множество последующих секс-скандалов с продюсером, если бы не взяла у него 100 тысяч долларов за молчание. "Вайнштейн — отвратительная свинья, но я очень хотел бы, чтобы общественность не превозносила именно этих двух девушек за то, что они сказали это сейчас", — подчеркнул Галло.

Представители Вайнштейна заявили изданию New York Post, что у продюсера никогда не было конфликта с Галло и что он считает работы артиста весьма талантливыми.

Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами. Ардженто утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

Lenta.ru
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