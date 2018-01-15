Викторию Бекхэм обвинили в работе со слишком худыми моделями

Виктория Бекхэм начала 2018 год с публикации в Instagram рекламного фотосета новой модели ретро-очков. Аксессуар представляет 29-летняя модель из Литвы. Подписчики Бекхэм назвали девушку излишне тощей.

"Какой пример вы подаете девушкам? Почему очки рекламирует настолько тощая модель?", — спросил Бекхэм один из подписчиков.

"Такой образ женщины опасен для молодых модниц. Они думают, что это стандарт красоты", — отметил другой пользователь.

"Вы их не кормите? Какой пример вы подаете дочери?", — негодует еще один знаток моды.

Бекхэм уже приходилось оправдываться за кастинг моделей для своих показов. В 2015 году она заявила, что, вопреки утверждениям злых языков, работающие с ней девушки абсолютно здоровы и не страдают анорексией.

Нынешний скандал представители Бекхэм пока не комментируют.