Виктор Королёв возвращается в Вильнюс: ожидает сенсационный концерт

Концерт ярчайшей звезды российской эстрады Виктора Королёва - сенсация года! Уже 4 oктября, по Вашим просьбам, в концертном зале COMPENSA (Вильнюс) Виктор Королёв выступит с программой, содержащей все самые популярные шлягеры!
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Эта программа объединила в себе творческий путь певца. В ней прозвучат хиты разных лет: "Букет из белых роз", "Хрустальный Замок", "За твою красивую улыбку", "Пьяная вишня", "Я не стану ждать тебя на берегу", "Миллион", "На сердце белыми нитями", "Хочу тебя я как весны" и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей. Позитивный посыл творчества Виктора Королёва так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс.

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Обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос, покоряющий сердца всех поклонников, непременно найдут отклик в сердцах слушателей!

За последние годы Виктор Королёв был удостоен многих наград и музыкальных премий. Это "Орден за вклад в культуру 2 степени", Национальная музыкальная Премия "Радио Шансон", Премия Радио "Питер ФМ", Диплом международного конкурса артистов эстрады и многие другие. Но самая главная премия по словам самого артиста - это народная любовь и признание слушателей!

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